С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Запорожская АЭС на данный момент работает в штатном режиме, неисправности отсутствуют, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. На турецких АЭС снова подорожали бензин и дизель

"Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному", — сказал Лихачев журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка".

Он отметил, что вместе с Росгвардией и с Вооруженными силами Российской Федерации Росатом обязательно обеспечит безопасное существование Запорожской атомной станции.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.