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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841220937.html
Лихачев заявил о гарантированной безопасности на Запорожской АЭС
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Запорожская АЭС на данный момент работает в штатном режиме, неисправности отсутствуют, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, россия, заэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Запорожская АЭС на данный момент работает в штатном режиме, неисправности отсутствуют, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному", — сказал Лихачев журналистам в кулуарах форума "Россия-Африка".
Он отметил, что вместе с Росгвардией и с Вооруженными силами Российской Федерации Росатом обязательно обеспечит безопасное существование Запорожской атомной станции.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.