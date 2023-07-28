МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. СФ одобрил закон о стимулировании семеноводства в России

Документ устанавливает правовые основы для проведения с 1 сентября 2023 по 1 сентября 2025 года эксперимента по партнерскому финансированию в этих четырех регионах. Банк России будет устанавливать порядок информирования клиентов участника эксперимента о его деятельности. Также ЦБ будет вправе определить перечень информации, подлежащей раскрытию в местах обслуживания клиентов, порядок и сроки ее раскрытия.

Участниками эксперимента могут стать юрлица, включенные в реестр Банка России. Это могут быть кредитные и некредитные финансовые организации, потребительский кооператив, общественно полезный фонд, автономная некоммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество. Закон определяет правила их работы, в том числе в части раздельного бухучета и соблюдения антиотмывочного законодательства, требований к капиталу, акционерам и органам управления.

Участникам эксперимента разрешается совмещать деятельность по партнерскому финансированию с иными видами деятельности при условии соблюдения ряда требований. При этом им запрещается финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов; торговлей такими товарами; а также с игорным бизнесом.

Минимальный размер собственных средств (чистых активов) участника эксперимента, не являющегося кредитной или некредитной финансовой организацией, на срок проведения эксперимента должен составлять с 1 сентября 2023 года 10 миллионов рублей, с 1 января 2024 года – 15 миллионов рублей. При этом ЦБ сможет устанавливать дополнительные требования к деятельности участника эксперимента, в том числе нормативы, порядок их расчета и их значения, дополнительные требования к порядку определения размера собственных средств (чистых активов), коэффициенты риска по отдельным видам активов, предельный размер вознаграждения участника эксперимента и иных платежей и т.д.

Для научно-методического, аналитического и экспертного обеспечения эксперимента при правительстве РФ будет создан экспертный совет.

Исламское финансирование — это экосистема, включающая, помимо банков, специализированный страховой рынок (такафул) и рынок целого класса инструментов исламского финансирования (сукук), похожих на инструменты секьюритизации, объяснял ранее РИА Новости директор группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров. Среди преимуществ исламского банкинга — социальная направленность и близость к концепции устойчивого развития.