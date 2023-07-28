МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу, неделю также могут завершить в плюсе, следует из данных торгов. Нефть дешевеет на публикации финотчетности нефтегазовых компаний

По состоянию на 17.40 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,52%, до 35 466,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,51%, до 14 260,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 4 575,46 пункта.

С начала недели Dow Jones поднялся на 0,67%, NASDAQ – на 1,64%, S&P 500 – на 0,86%. В течение недели инвесторы оценивали данные о ВВП США, который во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос сильнее прогнозов. Также рынки следили за решениями Федрезерва, который ожидаемо повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

"Эта неделя заполнена экономическими данными, которые указывают на более высокую вероятность "мягкой посадки". Это может стать катализатором, который подтолкнет рыки к новым максимумам", — цитирует агентство Блумберг главу финансовой компании Bolvin Wealth Management Group Джину Болвин (Gina Bolvin).

Кроме того, трейдеры следят за продолжающимся сезоном отчетности. Так, акции Intel дорожают на 5,6% после того, как компания сообщила о возвращении к чистой прибыли во втором квартале после убытка ранее.

В пятницу была опубликована макростатистика по стране. Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% по сравнению с маем при прогнозе роста на 0,5%. Расходы поднялись на 0,5%, в то время как ожидалось увеличение на 0,4%. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к американской экономике, по окончательной оценке, в июле увеличился до 71,6 пункта с июньских 64,4 пункта. Предварительная оценка предполагала рост до 76,2 пункта.