МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, разрешающий участникам финансового рынка передоверять право электронной подписи (ЭП).

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СФ одобрил закон об ужесточении контроля за банками при возврате долгов

Действующее законодательство позволяет передоверять полномочия в электронной форме всем юридическим лицам, кроме участников финансового рынка. Это ставит финансовый рынок в неравные условия по отношению к другим секторам экономики, отмечается в пояснительной записке.

Закон устраняет этот пробел, с 1 сентября 2023 года предоставляя участникам финансового рынка возможность передоверять право электронной подписи. Например, руководитель финансовой организации сможет передоверить право ЭП нижестоящему лицу.

С этой же даты в перечень организаций, которым удостоверяющий центр Банка России выдает сертификат ключа проверки электронной подписи, включаются аудиторские организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка и в сфере оказания профессиональных услуг на финрынке.

Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, а ряд норм – через десять дней после этого.

Так, через десять дней вступает в силу норма о признании иностранных ЭП не только на основе международного договора, но и на основании соглашения, заключенного между хозяйствующими субъектами. С этой же даты для лиц, использующих усиленные квалифицированные ЭП, вводится обязанность "обеспечить незамедлительное уничтожение" принадлежащих им ключей таких подписей с истекшим сроком годности.

Также через десять дней после публикации вступает в силу норма о двукратном повышении требований к минимальному размеру капитала удостоверяющего центра для его аккредитации. Этот размер должен составлять не менее двух миллиардов рублей, либо один миллиарда рублей при наличии у такого центра не менее чем в трех четвертях субъектов РФ одного или более филиала или представительства.