МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева с 1 августа переходит на должность советника председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, при этом она остается членом совета директоров ЦБ, курировать работу департамента финстабильности будет зампред ЦБ Филипп Габуния, говорится в сообщении регулятора. Центробанк ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча

"Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года переходит на должность советника председателя Банка России. Ксения Юдаева остается членом совета директоров и комитета финансовой стабильности Банка России", — сказано в сообщении.

Часть ее обязанностей будет перераспределена между другими зампредами ЦБ. "Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу службы анализа рисков, заместитель председателя Банка России Филипп Габуния — департамента финансовой стабильности, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин — департамента исследований и прогнозирования и департамента статистики, заместитель председателя Банка России Валерий Казарин — департамента управления данными", — пишет регулятор.

При этом Юдаева продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам.

Ксения Юдаева присоединилась к команде ЦБ в 2013 году в качестве первого зампреда. Она курирует вопросы финансовой стабильности, развитие международного сотрудничества и участие ЦБ в работе группы двадцати, МВФ и Всемирного банка.

До 2015 года она также курировала денежно-кредитную политику, однако потом это направление было отдано под руководство первому зампреду ЦБ Дмитрию Тулину, а в октябре 2016 года эту функцию взяла на себя глава регулятора Эльвира Набиуллина. Такое изменение было проведено из-за критики ЦБ за проводимую денежно-кредитную политику и невозможность справиться с обвалом рубля во время кризиса 2014-2015 годов.