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2023
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Совфед одобрил закон о запрете высаживать инвалидов из наземного транспорта
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Сенаторы одобрили закон, запрещающий высаживать при безбилетном проезде в наземном городском транспорте инвалидов первой группы. Авторы вносят изменения в "Устав автомобильного... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, россия, сф, инвалиды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, запрещающий высаживать при безбилетном проезде в наземном городском транспорте инвалидов первой группы.
Авторы вносят изменения в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации", предусматривающие запрет высаживать из наземного городского транспорта не только детей до 16 лет, но и инвалидов первой группы.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.