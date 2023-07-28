МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, запрещающий высаживать при безбилетном проезде в наземном городском транспорте инвалидов первой группы. Совфед одобрил закон об условиях внесудебной процедуры банкротства граждан

Авторы вносят изменения в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации", предусматривающие запрет высаживать из наземного городского транспорта не только детей до 16 лет, но и инвалидов первой группы.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.