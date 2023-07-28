МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Россия и страны Африки договорились развивать сотрудничество в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых, а также в разведке, добыче, производстве нефти и газа, говорится в декларации второго саммита "Россия — Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Агроэкспорт" оценил рост поставок мяса птицы в Африку

Также в документе сообщается, что страны договорились на развитие партнерства в сферах гражданской атомной энергетике и туризма, на содействие в реструктуризации глобальной финансовой архитектуры, привлекать больше инвестиций в энергетике и расширять проекты в нефтегазовом секторе.

Более того, в документе указано, что необходимы многосторонние финансовые меры для облегчения долгового бремени стран с низким и средним уровнем доходов.

На встречи председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что президент России Владимир Путин готов помочь в разрешении ситуации с зерном.

"Мы обсуждали вопрос зерна. Президент России сказал, что готов помочь нам даже бесплатно. Да, есть попытки разблокировать текущую ситуацию. Мы посмотрим, как можно это сделать, как облегчить такое бремя", — отметил Ассумани в ходе итогового заявления саммита "Россия — Африка".

Путин подтвердил, что Россия продолжит поставлять странам Африки зерно как на коммерческой основе так и безвозмездно.

"Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры — как на контрактной основе, так и безвозмездно", — объявил президент РФ.

В ходе встречи глава России сообщил, что запускается программа помощи странам Африки в сфере здравоохранения объемом 1,2 миллиарда рублей.

"Конечно же, в наших планах помогать африканским партнерам укреплять национальные системы здравоохранения, повышать их надежность, техническую оснащенность, оперативность и устойчивость в борьбе с эпидемией. Для этого запускается масштабная программа помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года общей стоимостью 1,2 миллиарда рублей", — сказал Путин.