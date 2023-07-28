МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу, предусматривающие новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета, сообщила пресс-служба кабмина. В Таганроге упали обломки ракеты ВСУ, сообщили в Минобороны

"Правительство утвердило подготовленные Минобороны изменения в Положение о призыве на военную службу. Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета", — говорится в сообщении.

Также пресс-служба кабмина заявила, что ФНС, МВД, Минцифры, Минздрав, Минспорт, Минсельхоз, ФСИН и Социальный фонд России будут обеспечивать достоверность сведений о воинском учете россиян согласно утверждённым правительством изменениям в Положение о призыве на военную службу, оператором реестра воинского учета определено Минобороны РФ.

"Достоверность, полнота и актуальность предоставляемых в Реестр сведений будут обеспечиваться Федеральной налоговой службой, Минцифры, Министерством внутренних дел, Минздравом, Минспортом, Минсельхозом, ФСИН, Фондом пенсионного и социального страхования. Оператором Реестра определено Министерство обороны России", — говорится в сообщении.