МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет на фоне ослабления доллара и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Рубль заметно ослаб в пятницу, завершив неделю снижением

По состоянию на 20.17 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 15,65 доллара, или на 0,8%, до 1 961,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,56% — до 24,503 доллара за унцию.

С начала недели стоимость золота может показать снижение примерно на 0,24%. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 101,55 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,978% с 4,014% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.