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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841223612.html
Совфед заявил о запрете подконтрольным организациям офшорных компаний
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Сенаторы одобрили закон, запрещающий не только офшорным компаниям, но и их подконтрольным организациям, за некоторым исключением, быть концессионерами в сфере ЖКХ. Документ... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, россия, сф, жкх, офшор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, запрещающий не только офшорным компаниям, но и их подконтрольным организациям, за некоторым исключением, быть концессионерами в сфере ЖКХ.
Документ направлен на обеспечение безопасности объектов теплоснабжения и водоснабжения, которые относятся к числу критически важных.
Закон запрещает не только юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах, но и организациям, находящимся под их прямым или косвенным контролем, выступать в России в качестве концессионеров объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, а также отдельных объектов таких систем.
Исключение сделано лишь для российских организаций, контролируемых юрлицами из офшорных зон. Но они смогут стать участниками таких концессионных соглашений только на основании решения правительства РФ.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.