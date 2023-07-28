МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин в России, с 1 августа поднимает цены на часть своего ассортимента на фоне роста стоимости логистики и ослабления курса рубля, следует из письма компании для партнёров, с которым ознакомилось РИА Новости. Названы страны, способные заменить вино из недружественных стран в России

"Мы всегда прикладываем максимальные усилия для сохранения цен, но в связи со значительным ростом затрат на производство у наших поставщиков, ростом цен на логистические услуги, а также ослаблением курса рубля по отношению к иностранным валютам — уведомляем вас, что компанией будет производиться изменение цен на часть поставляемой нами продукции с 01.08.2023", — говорится в нем.

Компания также выразила надежду, что предпринимаемые усилия в части минимизации эффекта от корректировки цен, "позволят сократить до минимума возможные связанные издержки партнёров и конечных потребителей продукции".

РИА Новости направило запрос импортеру.

В конце июня основатель и президент Simple Group Максим Каширин заявлял РИА Новости, что компания пока не планирует пересматривать цены на свой ассортимент, а волатильность валют уже была заложена в стоимость.

В конце февраля прошлого года компания на непродолжительное время приостанавливала отгрузки продукции "в связи с резким скачком евро". Но уже в начале марта возобновила поставки импортной продукции с учетом повышения цен в среднем на 15%.

В конце марта Simple Group объявила о снижении с 1 апреля цен на большую часть ассортимента в среднем на 10-15%, а позже, в мае, о повторном снижении цен на импортный алкоголь на фоне укрепления курса рубля.