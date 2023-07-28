МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий создавать международные компании в специальных административных районах России в порядке инкорпорации. Совфед заявил о запрете подконтрольным организациям офшорных компаний

Документ обеспечит возможность перевода в Россию владения активами иностранных компаний, редомициляция которых на территорию РФ по закону "О международных компаниях и международных фондах" невозможна или существенно затруднена из-за санкций, говорится в пояснительной записке.

Для этого закон вводит процедуру создания международных компаний в порядке инкорпорации в спецрайонах, расположенных на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининград). Учредителем такой компании сможет выступить иностранное юридическое лицо, которое в течение одного года с даты госрегистрации международной компании передаст ей свои активы балансовой стоимостью не менее 800 миллионов рублей.

Предполагается, что созданные в порядке инкорпорации международные компании смогут занять место иностранных холдинговых компаний в корпоративных бизнес-структурах и выступить в качестве держателя различных активов, в том числе акций и долей в российских хозяйственных обществах. При этом расширяется круг вопросов корпоративного управления, который может быть урегулирован по усмотрению учредителей для сохранения или воссоздания действующих в иностранных юрлицах либо на уровне учредителей правил корпоративного управления после редомициляции или инкорпорации международных компаний в РФ.

Также, закон предусматривает более гибкое регулирование действующих ограничений в отношении выпуска и обращения акций иностранных компаний, представляющих более одного голоса, а также расширяет возможности таких компаний по структурированию акционерного капитала, включая выпуск акций с фиксированным процентом голосов.

Кроме того, для международных общественно полезных фондов, зарегистрированных в специальных административных районах, закон исключает ряд ограничений при построении системы органов управления. Это позволит более гибко регулировать отношения в фонде в рамках предоставленного специального правового режима.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.