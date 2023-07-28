МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об обязательном переходе с 2030 года всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Госдума ограничила иностранное участие в новостных агрегаторах

Действующее законодательство допускает применение банками на добровольной основе модельного подхода к оценке величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (так называемый ПВР). Но для его применения необходимо получить разрешение Банка России. Согласно пояснительной записке, на 1 мая текущего года четыре СЗКО уже применяют такой подход в целях расчета нормативов достаточности капитала на основании полученного ими разрешения ЦБ.

Основным преимуществом ПВР является возможность применения банком собственных моделей количественной оценки основных параметров кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков. При внедрении ПВР банки не только получают более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала, но и переводят свои системы управления рисками в целом на более высокий уровень развития.

Законопроект в целях совершенствования систем управления кредитным риском и повышения финансовой устойчивости СЗКО устанавливает для таких банков обязанность по применению ПВР. В случае выявления несоответствия банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков установленным требованиям ЦБ сможет выдать разрешение на применение ПВР, обязывающее устранить его в установленный срок или устанавливающее повышенные значения параметров риска.

Законопроект также допускает возможность использования средств пенсионного фонда Банка России для дополнительного пенсионного обеспечения служащих ЦБ с привлечением третьих лиц, в том числе негосударственных пенсионных фондов. Одновременно из закона о ЦБ исключается ряд норм, утративших свою актуальность.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом обязанность СЗКО применять ПВР в целях оценки активов и расчета обязательных нормативов в отношении устанавливаемой Банком России доли активов таких банков, начнет действовать с 1 января 2030 года. Этот переходный период устанавливается "с учетом требуемого СЗКО времени на предварительную подготовку и получение соответствующих разрешений Банка России на применение ПВР", указывают разработчики.