МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который дает право госкорпорации "Ростех" напрямую выпускать облигации, в том числе без обеспечения. Совфед расширил способы перевода активов из-за рубежа в Россию

В связи с этим наблюдательный совет корпорации получает полномочия принимать решения о размещении облигаций и утверждать их программу.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее "Ростех" сообщал о планах по размещению облигаций через свою специализированную 100-процентную "дочку" — АО "РТ-Финанс". Московская биржа в марте 2019 года зарегистрировала дебютную бессрочную программу биржевых облигаций "РТ-Финанс" объемом до 100 миллиардов рублей.

"Ростех" намеревался направить привлеченные средства на производство продукции гражданского назначения. Однако пока в рамках программы не размещено ни одного выпуска.