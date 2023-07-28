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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841223761.html
Совфед разрешил "Ростеху" напрямую выпускать облигации
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Сенаторы одобрили закон, который дает право госкорпорации "Ростех" напрямую выпускать облигации, в том числе без обеспечения. В связи с этим наблюдательный совет корпорации... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, россия, ростех, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который дает право госкорпорации "Ростех" напрямую выпускать облигации, в том числе без обеспечения.
В связи с этим наблюдательный совет корпорации получает полномочия принимать решения о размещении облигаций и утверждать их программу.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Ранее "Ростех" сообщал о планах по размещению облигаций через свою специализированную 100-процентную "дочку" — АО "РТ-Финанс". Московская биржа в марте 2019 года зарегистрировала дебютную бессрочную программу биржевых облигаций "РТ-Финанс" объемом до 100 миллиардов рублей.
"Ростех" намеревался направить привлеченные средства на производство продукции гражданского назначения. Однако пока в рамках программы не размещено ни одного выпуска.