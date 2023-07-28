С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Сотрудничество России с Ливией в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынке, заявил на встрече с главой президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи президент России Владимир Путин. Африка не приемлет политизацию атомной отрасли, заявил Лихачев

"Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран-экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков", — сказал он.

Также президент заявил, что потенциал взаимодействия двух стран не исчерпан, хотя товарооборот развивается неплохо.

"У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы, и думаю, что даже потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан. Хотя торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо", — сказал Путин.

Он отметил, что Ливия является давним партнером России в Северной Африке.

"Товарооборот в 2022 вырос на 67,5 процента. Это, конечно, хороший показатель. А в январе-апреле увеличился еще почти в два раза", — отметил президент РФ.

Среди приоритетных направлений он назвал промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.