2023-07-28T22:32:28+03:00
2023-07-28T22:32:28+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841224012.html
Путин заявил, что продолжит поддержку Центральноафриканской республики
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Россия будет и дальше оказывать поддержку Центральноафриканской республики, так как существует большой потенциал в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, россия, цар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Россия будет и дальше оказывать поддержку Центральноафриканской республики, так как существует большой потенциал в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и агропрома, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой.
"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества, к сожалению. Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счёт продвижения ряда перспективных проектов… Серьёзный потенциал видится на таких направлениях как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", — сказал Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.