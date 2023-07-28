С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Россия будет и дальше оказывать поддержку Центральноафриканской республики, так как существует большой потенциал в сфере совместной добычи полезных ископаемых и развитии энергетики и агропрома, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером республики Фостеном Арканжем Туадерой. Африка не приемлет политизацию атомной отрасли, заявил Лихачев

"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать дальше. Пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества, к сожалению. Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счёт продвижения ряда перспективных проектов… Серьёзный потенциал видится на таких направлениях как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники", — сказал Путин.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.