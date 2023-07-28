ООН, 28 июл — ПРАЙМ. От России не поступало предложения бесплатного зерна Всемирной продовольственной программе (ВПП), сообщил на брифинге заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау. Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио — 2"

"Что касается наших закупок, то мы всегда покупаем там, где оно дешевле и откуда его ближе доставить нуждающимся. Это принцип, которым мы будем руководствоваться, когда будем изучать альтернативы, если не будет продвижения с Украиной", — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставит Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.