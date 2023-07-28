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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841224088.html
Замдиректора ВПП: Россия не предлагала программе бесплатное зерно
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От России не поступало предложения бесплатного зерна Всемирной продовольственной программе (ВПП), сообщил на брифинге заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау. "Что... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, оон, россия, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 28 июл — ПРАЙМ. От России не поступало предложения бесплатного зерна Всемирной продовольственной программе (ВПП), сообщил на брифинге заместитель исполнительного директора ВПП Карл Скау.
"Что касается наших закупок, то мы всегда покупаем там, где оно дешевле и откуда его ближе доставить нуждающимся. Это принцип, которым мы будем руководствоваться, когда будем изучать альтернативы, если не будет продвижения с Украиной", — добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставит Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Москва также обеспечит и бесплатную доставку этой продукции потребителю.