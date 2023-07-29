С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ЮАР в прошлом году увеличился на 16,4 процента, двусторонние стратегические отношения становятся насыщеннее, заявил президент Владимир Путин. Путин оценил перспективы товарооборота России и Африки

Глава госудаоства отметил в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, что отношения стран основаны на принципах стратегического партнерства. По его словам, российско-южноафриканское взаимодействие становится более насыщенным и разнообразным.

Путин добавил, что стороны также наладили политический диалог и развивают связи в торгово-экономической сфере.

"В 2022 году товарооборот хороший рост продемонстрировал — 16,4%. Но тоже мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но уже 1,3 миллиарда долларов — в принципе уже показатель достойный", — подчеркнул президент России.

По словам главы государства, перспективными сферами для дальнейшего налаживания сотрудничества являются энергетика, промышленность, сельское хозяйство, а также наука и инновации.