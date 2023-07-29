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2023-07-29T12:59:18+03:00
2023-07-29T12:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230729/841227145.html
Путин оценил товарооборот России и ЮАР в 2022 году
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Товарооборот между Россией и ЮАР в прошлом году увеличился на 16,4 процента, двусторонние стратегические отношения становятся насыщеннее, заявил президент Владимир Путин. Глава... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, новости, россия, юар, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ЮАР в прошлом году увеличился на 16,4 процента, двусторонние стратегические отношения становятся насыщеннее, заявил президент Владимир Путин.
Глава госудаоства отметил в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, что отношения стран основаны на принципах стратегического партнерства. По его словам, российско-южноафриканское взаимодействие становится более насыщенным и разнообразным.
Путин добавил, что стороны также наладили политический диалог и развивают связи в торгово-экономической сфере.
"В 2022 году товарооборот хороший рост продемонстрировал — 16,4%. Но тоже мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но уже 1,3 миллиарда долларов — в принципе уже показатель достойный", — подчеркнул президент России.
По словам главы государства, перспективными сферами для дальнейшего налаживания сотрудничества являются энергетика, промышленность, сельское хозяйство, а также наука и инновации.