С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в субботу встретился со своим коллегой из Буркина-Фасо Ибраимом Траоре, стороны обсудили энергетику, товарооборот и другие вопросы. Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия — Африка"

Буркина-Фасо заинтересована в строительстве Россией АЭС в своей стране, заявил глава переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре.

"Нам необходима выработка энергии, это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране. Мы занимаем стратегическую позицию, находясь в самом центре западного региона (Африки — ред.), и в целом в этом регионе наблюдается дефицит энергии, думаю, если Россия сможет укрепиться в этом регионе, то сможет генерировать энергию на весь этот регион", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ заявил, что товарооборот России с Буркина-Фасо пока скромный, есть над чем работать.

Также на встречи российская компания и представители бизнеса Буркина-Фасо подписали соглашение об экспорте.

"Было подписано соглашение между российской компанией и предпринимателями нашей страны… Речь идет об экспорте", — сказал Траоре. Он выразил надежду, что это направление будет развиваться и далее, а поставки будут идти напрямую.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге, РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.