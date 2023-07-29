С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Торговому партнерству России и Гвинеи-Бисау есть куда расти, есть возможности для расширения взаимодействия в энергетике и добыче полезных ископаемых, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Россия приближает к себе Африку, заявили в нигерийской компании

"У нас потенциал большой, он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота. Видим перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство", — сказал Путин, говоря о торгово-экономических и инвестиционных связях двух стран.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.