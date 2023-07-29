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Путин отметил потенциал торгового сотрудничества России и Гвинеи-Бисау
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Торговому партнерству России и Гвинеи-Бисау есть куда расти, есть возможности для расширения взаимодействия в энергетике и добыче полезных ископаемых, сообщил президент РФ... ПРАЙМ, 29.07.2023
рынки, экономика, новости, россия, путин, гвинеи-бисау
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Торговому партнерству России и Гвинеи-Бисау есть куда расти, есть возможности для расширения взаимодействия в энергетике и добыче полезных ископаемых, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
"У нас потенциал большой, он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота. Видим перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство", — сказал Путин, говоря о торгово-экономических и инвестиционных связях двух стран.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.