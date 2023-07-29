С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. Гвинея просит России попытаться вернуться в зерновую сделку, сообщил РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куйате. Замдиректора ВПП: Россия не предлагала программе бесплатное зерно

"Даже если есть причины для выхода из соглашения, мы попросили… проявить великодушие в попытке рассмотреть другие уступки, на которые можно пойти, чтобы эта локальная проблема на затронула весь мир", — сказал Куйате на полях второго саммита и экономического форума "Россия-Африка".

Глава МИД Гвинеи позитивно оценил намерения президента России Владимира Путина бесплатно поставлять зерно в шесть африканских стран, несмотря на приостановку сделки.

"Я благодарю президента Путина за большое количество разъяснений по зерновой сделке, поскольку некоторые вещи мы не знали. От имени Гвинеи могу сказать, что, даже если некоторые положения соглашения не соблюдались, мы попросили его оказать больше давления, чтобы восстановить сделку", — добавил министр.

Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин многократно повторял, что главная цель сделки заключалась в получении зерна нуждающимися странами, включая африканские, а Запад вместо этого забирал большую часть зерна в свои государства. Глава России готов восстановить зерновую сделку, если будут учтены все требования российской стороны.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.