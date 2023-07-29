СТРЕЛЬНА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство предоставило два миллиона долларов на новую партию продовольствия для Мали через структуры ООН, сообщил президент РФ Владимир Путин. Президент переходного периода Мали поблагодарил Путина за поставки зерна

"По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей", — сказал он на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.

Путин также заявил об увеличении квот для малийских студентов в вузах страны с 35 до 290 и о запуске совместного проекта в марте 2023 года по добыче лития в регионе Сикаса, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома".

"В числе других перспективных направлений — развитие горнорудной промышленности, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Все это может быть предметом нашей совместной работы", — добавил Путин.

Президент России подчеркнул и схожесть подхода двух стран к международным и региональным проблемам.

"Очень рассчитываем на то, что и дальше, как и сейчас, будем солидарно выступать за соблюдение международного права, сохранение центральной роли ООН", — сказал он.