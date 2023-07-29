Правительство выделило два миллиона долларов на закупку продовольствия для Мали через ООН
СТРЕЛЬНА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство предоставило два миллиона долларов на новую партию продовольствия для Мали через структуры ООН, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей", — сказал он на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.
Путин также заявил об увеличении квот для малийских студентов в вузах страны с 35 до 290 и о запуске совместного проекта в марте 2023 года по добыче лития в регионе Сикаса, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома".
"В числе других перспективных направлений — развитие горнорудной промышленности, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Все это может быть предметом нашей совместной работы", — добавил Путин.
Президент России подчеркнул и схожесть подхода двух стран к международным и региональным проблемам.
"Очень рассчитываем на то, что и дальше, как и сейчас, будем солидарно выступать за соблюдение международного права, сохранение центральной роли ООН", — сказал он.
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