МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик". Simple Group с 1 августа поднимет цены на часть своего ассортимента

Ранее в четверг представитель компании рассказал агентству, что лицензирующими органами было принято решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в сети в этом городе в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, однако, по данным ритейлера, штраф был оплачен еще в 2020 году.

"Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена", — заявили в компании.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".