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Алкоголь снова можно купить в "Пятерочке" в Петербурге
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Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5 Group, которая управляет... ПРАЙМ, 29.07.2023
экономика, промышленность, новости, россия, алкоголь, пятерочка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была восстановлена, спиртное вновь доступно для покупки, сообщили РИА Новости в X5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик".
Ранее в четверг представитель компании рассказал агентству, что лицензирующими органами было принято решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в сети в этом городе в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, однако, по данным ритейлера, штраф был оплачен еще в 2020 году.
"Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена", — заявили в компании.
X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".