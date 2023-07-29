БУДАПЕШТ, 29 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отреагировал анекдотом на 12-й пакет антироссийских санкций, имея в виду, что предыдущие одиннадцать попыток оказались безрезультатными. “Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду

"По-моему, если здраво размышляющий человек видит, что что-то не работает одиннадцать раз, он двенадцатый раз не пробует. Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз… Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями", — сказал Сийярто, выступая на конференции, организованной институтом Mathias Corvinus Collegium в венгерском Эстергоме.

По его словам, "совершенно ясно и однозначно, что санкционная политика ЕС провалилась, санкции ЕС потерпели фиаско, и это не политическая позиция, а констатация факта".

"Первой причиной введения санкций было названо, что они поставят экономику России на колени, вторая причина — когда Россию поставят на колени, война закончится. Прошло 500 дней — Россия не на коленях. Очевидно, что санкционная обстановка не поставила российскую экономику в более простую ситуацию, чем раньше, но европейскую тоже нет", — отметил Сийярто.

Он призвал вспомнить, куда идут поставки российской нефти, ранее направлявшейся в Европу. "Конечно, в Европу, но через что? И каким образом? И сколько денег дополнительно? И как создаются прибыли? И кто с этого получает выгоду?" — спросил глава венгерского МИД.

В конце сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред". Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз.