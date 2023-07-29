БУДАПЕШТ, 29 июл — ПРАЙМ. Брюссель продолжает расширять персональный антироссийский санкционный список, так как прекращение данной политики ЕС поставит ее лоббистов перед неудобными вопросами и может иметь последствия для их карьеры, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. “Все напрасно”: в США сообщили Украине неприятную правду

Он считает, что признание Брюсселем провала санкционной политики поведет за собой вопрос, кто отвечает за это.

"И каковы будут политические последствия для тех, кто все эти санкции инициировал и добился их принятия? Тогда этих людей надо спросить: "Дорогой друг, как ты думаешь, ты можешь остаться или, может, тебе надо уйти?" Санкции продавливают дальше, потому что если санкционная политика остановится, то возникнет вопрос, кем политически являются лоббисты санкций и каковы для них последствия", — сказал Сийярто, выступая на конференции, организованной институтом Mathias Corvinus Collegium в венгерском Эстергоме.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявлял, что его страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз.