С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — ПРАЙМ. В ходе второго саммита "Россия-Африка" президент России Владимир Путин обсудил ряд важных вопросов с лидерами африканских стран. Путин раскрыл объем товарооборота между Россией и Конго в 2023 году

Путин заявил, что приятно осознавать дружеское настроение африканского континента к РФ, ведь это важная фаза для деловых отношений.

"Мне было очень приятно осознавать, что разные люди есть, конечно, и разные страны, и политика, но в целом — африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно", — сказал глава России на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".

Более того, президент РФ позитивно оценил потенциал стран Африки, "который нарастает с геометрической прогрессией". Он заметил, что многие страны готовы начать производство на их территории в обоюдовыгодных проектах.

"Многие сейчас ставят вопросы и готовы, технологически готовы для того, чтобы начать производство на их территории. То есть, в принципе очень много сфер соприкосновения, где мы могли бы быть друг другу полезны", — объяснил Путин.

Также президент России уточнил, что Африка нуждается в поддержке России как постоянного члена Совета Безопасности ООН на международных площадках и что РФ готова оказывать ей гуманитарную поддержку.

"Работа на международных площадках. Они нуждаются иногда в нашей поддержке, как страны — постоянного члена Совета Безопасности (ООН)", — сказал глава России.

Он подчеркнул, что страны Африки "не пришли с протянутой рукой", а ищут совместные и обоюдовыгодные проекты.

Кроме этого, Владимир Путин заявил, что африканскому континенту нужна стабильность во внутренней политике, чтобы развивать экономику, и сотрудничество в сфере ВТС с Россией есть. Он добавил, что многие интересуются "не просто зерном, а сельским хозяйством, развитием сельского хозяйства, строительством предприятий, новыми сельскохозяйственными технологиями, сельхозтехникой, строительством предприятий, производящих удобрения". То же самое, по словам главы государства, касается и атомной энергетики.

"Очень востребована совместная работа в сфере безопасности. Африка страдает до сих пор от терроризма. И во многих регионах, во многих странах это проблема. И для того, чтобы экономика развивалась хорошо, мы это все с вами хорошо знаем, нужна стабильность во внутренней политике. Стабильность невозможна, если не обеспечена безопасность. Поэтому в этом плане они искренне хотят с нами продолжать работу. В том числе в сфере ВТС", — сказал Путин.

Касаемо бесплатных поставок зерна, глава РФ сообщил, что они не начнутся с завтрашнего дня и пояснил, что главным побудительным мотивом зерновой сделки должно было быть то, что это зерно пойдет в беднейшие страны мира, чтобы гарантированно избавить их от голода. Однако из всего вывезенного зерна менее 3% пошло в эти беднейшие страны.

Помимо экономических вопросов, глава России и лидеры африканских стран обговорили ситуацию на Украине. Путин подметил хорошее отношение Африки к Украине и ее искреннее желание решения конфликта. Он посчитал важным заметить, что лидеры африканских стран это делают не под давлением извне, а "исходя из внутренних побуждений".

Далее он сообщил, что некоторые положения мирной инициативы африканского континента реализуются, например, обмен пленными и вопросы гуманитарного характера, но ряд пунктов труднореализуемые, например, прекращение огня, но Украина в атаке, к РФ за этим в этой ситуации трудно обращаться.

Глава России подытожил, что инициатива Африки по Украине может быть положена в основу мирных процессов, как, например, и китайская.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.