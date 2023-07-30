МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В этом году на финансирование бюджета Украины привлечено 25,3 миллиарда долларов внешней помощи от международных партнеров, что составило 49,1% от всех поступлений, сообщила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа. Украина держится только за счет Запада, заявил Орбан

"Международная бюджетная помощь с начала года составила 25,3 миллиарда долларов. Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1% всех поступлений общего фонда государственного бюджета", — приводит слова Пидласы пресс-служба в телеграм-канале Рады.

При этом доля общего объема государственного и гарантированного долга к началу года уже достигла 78,5% ВВП, отметила депутата. По ее данным, "крупнейшим донором украинского бюджета" остается ЕС, который в 2023 году уже предоставил 11,43 миллиарда долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Кроме того, с начала года 3,59 миллиарда долларов поступило в бюджет от Международного валютного фонда и 1,76 миллиарда долларов от Канады.

Для сравнения, в 2022 году международная бюджетная помощь в Украине составила 32,3 миллиарда долларов. Из них от США — 11,99 миллиарда долларов, ЕС – 7,96 миллиарда долларов, Международного валютного фонда (МВФ) — 2,69 миллиарда долларов, Канады — 1,89 миллиарда долларов, резюмировала депутата.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды. Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.