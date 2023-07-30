С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — ПРАЙМ. Все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, для развития отношений создана хорошая база, заявил президент России Владимир Путин.

Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам

Путин подвел итоги второго саммита "Россия-Африка"

"Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять", — сказал он.

В Санкт-Петербурге в День ВМФ прошел военно-морской парад страны. По приглашению Путина мероприятие посетили несколько участников завершившегося накануне саммита "Россия-Африка".

После парада президент в компании африканских коллег посетил Кронштадт — осмотрели корабли и посетили музей военно-морской славы.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.