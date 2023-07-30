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https://1prime.ru/state_regulation/20230730/841232910.html
Все договоренности с лидерами стран Африки будут исполняться, заявил Путин
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. Все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, для развития отношений создана хорошая база, заявил президент России Владимир... ПРАЙМ, 30.07.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, владимир путин, саммит "россия-африка", договоренности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — ПРАЙМ. Все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, для развития отношений создана хорошая база, заявил президент России Владимир Путин.
"Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять", — сказал он.
В Санкт-Петербурге в День ВМФ прошел военно-морской парад страны. По приглашению Путина мероприятие посетили несколько участников завершившегося накануне саммита "Россия-Африка".
После парада президент в компании африканских коллег посетил Кронштадт — осмотрели корабли и посетили музей военно-морской славы.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.