С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — ПРАЙМ. Все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами африканских стран, будут исполняться, для развития отношений создана хорошая база, заявил президент России Владимир Путин. Путин подвел итоги второго саммита "Россия-Африка"

"Благодаря нашей дружбе, нашим отношениям мы смогли с вами провести эти мероприятия в течение трех дней, и создали хорошую базу для движения вперед дальше. Все о чем договорились, все будем исполнять", — сказал он.

В Санкт-Петербурге в День ВМФ прошел военно-морской парад страны. По приглашению Путина мероприятие посетили несколько участников завершившегося накануне саммита "Россия-Африка".

После парада президент в компании африканских коллег посетил Кронштадт — осмотрели корабли и посетили музей военно-морской славы.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия. Путин заявил, что саммит прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.