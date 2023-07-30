МИНСК, 30 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что белорусским предприятиям промышленности следует активнее использовать ресурсы российского кредита, выделяемого РФ для освоения выпуска импортозамещаемой продукции для нужд рынка Союзного государства. "Будет война". Зеленского предупредили о угрозе внутри страны

В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.

"Мы ускорили эти все проекты (по импортозамещению в белорусской промышленности — ред.) где-то в пределах 1,5-2 лет, но этого недостаточно. Надо значительно быстрее это делать и как можно быстрее использовать ресурсы, которые выделены Российской Федерацией. Если не мы, то кто-то эту работу выполнит за нас", — сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он рассказал о ходе реализации совместных импортозамещающих проектов, которые финансируются за счет кредита РФ. В эфире телеканала было озвучено, что паспорта 17 перспективных проектов согласованы с РФ, из которых комиссия по вопросам промышленной политики одобрила к финансированию 13 проектов. При этом уже открыто финансирование по 12 из них на 54 миллиарда российских рублей.

Пархомчик уточнил, что недавно комиссия одобрила ещё один проект для финансирования и с удовлетворением отметил, что началась выборка ресурсов российского кредита белорусскими предприятиями.

Он также напомнил, что ранее Белоруссия и Россия согласовали 28 союзных программ по углубление экономической интеграции, в том числе в сфере промышленности. С тех пор стороны подписали ряд важных соглашений по промышленной кооперации с РФ. "Президент (Белоруссии — ред.) говорит, что нужно углублять эти отношения, выводить их на новый уровень, двигаться с быстрой скоростью, расставить все акценты. В итоге нашей работы в области промышленной кооперации мы должны добиться технологического суверенитета. На это должны быть направлены промышленность, наука Беларуси и России",- сказал вице-премьер. Пархомчик подчеркнул, что будущий экономический план, который предложил правительствам Белоруссии и РФ разработать президент Белоруссии Александр Лукашенко, должен включать все моменты, которые ранее были связаны с кооперацией с ныне недружественными странами.

На переговорах в Санкт-Петербурге 23 июля Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный план развития экономики, суть которого — опора на собственные силы.