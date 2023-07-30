Власти Белоруссии призвали заводы скорее осваивать российский кредит на импортозамещение
МИНСК, 30 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что белорусским предприятиям промышленности следует активнее использовать ресурсы российского кредита, выделяемого РФ для освоения выпуска импортозамещаемой продукции для нужд рынка Союзного государства.
В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число увеличивалось. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.
"Мы ускорили эти все проекты (по импортозамещению в белорусской промышленности — ред.) где-то в пределах 1,5-2 лет, но этого недостаточно. Надо значительно быстрее это делать и как можно быстрее использовать ресурсы, которые выделены Российской Федерацией. Если не мы, то кто-то эту работу выполнит за нас", — сказал Пархомчик в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он рассказал о ходе реализации совместных импортозамещающих проектов, которые финансируются за счет кредита РФ. В эфире телеканала было озвучено, что паспорта 17 перспективных проектов согласованы с РФ, из которых комиссия по вопросам промышленной политики одобрила к финансированию 13 проектов. При этом уже открыто финансирование по 12 из них на 54 миллиарда российских рублей.
Пархомчик уточнил, что недавно комиссия одобрила ещё один проект для финансирования и с удовлетворением отметил, что началась выборка ресурсов российского кредита белорусскими предприятиями.
Он также напомнил, что ранее Белоруссия и Россия согласовали 28 союзных программ по углубление экономической интеграции, в том числе в сфере промышленности. С тех пор стороны подписали ряд важных соглашений по промышленной кооперации с РФ. "Президент (Белоруссии — ред.) говорит, что нужно углублять эти отношения, выводить их на новый уровень, двигаться с быстрой скоростью, расставить все акценты. В итоге нашей работы в области промышленной кооперации мы должны добиться технологического суверенитета. На это должны быть направлены промышленность, наука Беларуси и России",- сказал вице-премьер. Пархомчик подчеркнул, что будущий экономический план, который предложил правительствам Белоруссии и РФ разработать президент Белоруссии Александр Лукашенко, должен включать все моменты, которые ранее были связаны с кооперацией с ныне недружественными странами.
На переговорах в Санкт-Петербурге 23 июля Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный план развития экономики, суть которого — опора на собственные силы.
https://1prime.ru/state_regulation/20230730/841233373.html