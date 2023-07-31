МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Десятки стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме

Трутнев провел совещание по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму. По мнению вице-премьера, за время существования форум стал ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, площадкой для привлечения инвестиций, многостороннего сотрудничества и международной кооперации, с разворотом России на Восток его роль возросла.

"Главная тема форума этого года: "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Если говорить об архитектуре, то мы сохраним традиционные блоки и адаптируем их под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны", — приводятся в сообщении слова Трутнева.

Уточняется, что деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

Отмечается, что по итогам ключевых сессий модераторы доложат главе государства о том, что было сделано на Дальнем Востоке России за прошедшие годы, а также обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию региона.

Для гостей и участников ВЭФ-2023, помимо деловой, по традиции будут подготовлены спортивная и культурная программы. Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русском будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока". Посетители смогут ознакомиться с одиннадцатью павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа.

ОСНОВНАЯ ТЕМА

По словам Трутнева, развитие страны в условиях санкций станет основной темой форума (ВЭФ-2023). Трутнев поручил усилить меры безопасности на Восточном экономическом форуме

"Это и есть основная тема форума. Мы в целом девизом форума сделали слова "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Мы уверены в том, что иной альтернативы у человечества просто нет. Мы всё равно должны сотрудничать, должны жить в мире. А то, что сейчас не со всеми странами отношения такие, как хотелось бы, это в любом случае временный характер", — сказал Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться на форуме развитие России в новых санкционных реалиях.

Он отметил, что на форуме планируется оставить традиционные блоки, однако их содержание будет изменено. "Содержание мы будем сильно менять, перестраивая его под другую международную обстановку, другие вызовы, другую роль Дальнего Востока для нашей страны", — сказал Трутнев.

Вице-премьер также сказал, что планируется запросить дать возможность доложить президенту РФ Владимиру Путину о том, как продвигалась работа на форуме в последние десять лет.

"Мы будем просить поддержать проведение встречи модераторов с президентом. Почему? Форум​ — это большая площадка. В ней будут принимать участие тысячи людей и десятков стран мира. Для того, чтобы эти обсуждения не остались в залах, чтобы они были доложены на самый верх, и нужна встреча президента с модераторами. Это позволяет нам донести до него все самые смелые, самые важные, самые эффективные идеи", — сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что, прежде всего, на форуме будут говорить о том, что изменилось, и какую новую роль Дальний Восток стал играть для развития всей России, так как он стал единым транспортным коридором для внешнеторговых отношений.

"Это предъявляет совершенно новые требования ко всем видам транспорта – морскому транспорту, железнодорожному, о речном даже вспомнили. Поэтому будем говорить о транспорте", — рассказал Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что новые требования возникли в части финансовых взаиморасчетов, поэтому этой теме тоже уделят внимание.

ДРУГИЕ ТЕМЫ

Важную часть ВЭФ-2023 планируется посвятить обсуждению выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по реновации городов Дальнего Востока, сообщил Трутнев. Итоги форума "Сильные идеи для нового времени" 2023

"Важнейшая часть будет связана с обсуждением выполнения поручения президента Российской Федерации о реновации дальневосточных городов. Это, собственно говоря, новое будущее для всего Дальнего Востока, для людей, для создания комфортных условий", — рассказал Трутнев журналистам.

Он отметил, что необходимо по-другому заниматься технологиями и производствами, а для этого надо придумывать новые пути развития дальневосточных территорий.

"Понятно, что Дальний Восток — сложная территория с точки зрения развития производств. Климат, расстояния создают большие издержки для бизнеса. Первая часть развития Дальнего Востока была связана во многом с развитием добычных проектов, с разработкой новых месторождений полезных ископаемых. Но точно пора открывать вторую страницу. Более того, мы уже сейчас можем смело говорить о том, что по промышленному развитию Дальний Восток существенно опережает другие регионы нашей страны. Но надо двигаться еще быстрее", — сказал Трутнев.

Вице-премьер подчеркнул, что все, что делалось для развития округа до сих пор, обязательно будет подвергаться ревизии. Он отметил, что прошло уже десять лет, как сегодняшняя команда по поручению президента РФ Владимира Путина занимается развитием Дальнего Востока.

"Многие наши механизмы сегодня уже нашли уверенную прописку в Арктической зоне, в других территориях. Появились территории опережающего развития в моногородах. Появилась преференции в Арктической зоне Российской Федерации. Но сказать, что все уже хорошо,​ — совершенно неправда", — заявил Трутнев.

Он рассказал, что уже сейчас работа конкурентов интенсивно анализируется, анализируется также работа других окружающих стран по привлечению инвестиций. "И здесь есть очень даже чему поучиться. Мы учиться любим, готовы и будем продолжать на эту тему тоже вместе разбираться", — заключил Трутнев.

По словам Трутнева, на форуме обсудят новые инструменты развития дальневосточных регионов, включая эволюцию преференциальных режимов и модернизацию энергосистемы.

"В рамках направления "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать" планируется не только подвести итоги десятилетия, но и обсудить новые инструменты развития дальневосточных регионов", — говорится в сообщении. Центробанк отметил снижение доли просроченной кредитной задолженности в ДФО

Уточняется, что в рамках этого направления будут подняты темы эволюции преференциальных режимов в России, развития инфраструктуры, модернизации энергетической системы, реновации дальневосточных городов, увеличения эффективности работы Единой дальневосточной авиакомпании. Отдельное внимание будет уделено вопросам экологии, в частности увеличения популяции дальневосточных тигров и леопардов.

Отмечается, что на сессиях блока "Дальний Восток будущего" обсудят модернизацию городского хозяйства, повышение качества жизни дальневосточников, внедрение экологичного транспорта, развитие строительной отрасли и создание арендного жилья.

Отдельное внимание планируется уделить островным территориям России во время обсуждений на форуме в блоке "Международное сотрудничество в изменившемся мире", сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

"В блоке "Международное сотрудничество в изменившемся мире" участники обсудят новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями. Отдельное внимание будет уделено островным территориям Российский Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запланированы также бизнес-диалоги с дружественными странами. Блок "Логистика перемен" будет посвящен обсуждениям речной и морской транспортировки, развитию Северного морского пути и Восточного полигона.

УЧАСТНИКИ

Говорить об участии стран в ВЭФ-2023 еще рано, перечень иностранных государств не озвучивается, так как Запад может предпринять попытки оказать давление на них, заявил Трутнев.

"(Бизнес-диалоги — ред.) это вопрос предварительных переговоров со странами, и сейчас говорить о том, с кем они состоятся немножко даже рано, не говоря уже​ о том, что, вы прекрасно догадываетесь, мы сейчас обозначим бизнес-диалоги, и сразу же возникнут проблемы давления одних стран на другие", — сказал Трутнев журналистам после совещания в правительстве РФ по подготовке Восточного экономического форума.

Он отметил, что российская сторона надеется на проведение множества бизнес-диалогов с разными странами, и подчеркнул, что на сегодняшний день по сравнению с прошлыми годами интерес к форуму не снизился. "Мы точно также рассчитываем на присутствие представителей десятков окружающих и не окружающих стран мира. Будем вместе работать", — сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что Дальний Восток — ключевой регион не только для России, но и для других государств, так как он сшивает мир в той части, которая "ещё остаётся в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества".

ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

По информации пресс-службы, в ВЭФ-2022 приняли более 7 тысяч участников из 68 стран и территорий. Самыми многочисленными стали иностранные делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. В рамках основной программы форума состоялось свыше 100 мероприятий, было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.