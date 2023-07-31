АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Анкара ведет переговоры с несколькими странами Запада по возобновлению "зерновой сделки", координирует вопрос с ООН, рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорах. МИД России предрек Украине проблемы с экспортом зерна

"Ведутся ряд переговоров с западными странами по тому, как можно возобновить работу черноморской зерновой инициативы. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности процесса, который координируется ООН, но идет очень активная, серьезная работа", — сказал он.

По его словам, надежды на возвращение Москвы к "зерновой сделки" есть, но не следует делать прогнозы без гарантий Запада по снятию препятствий с экспорта российской агропродукции.

"Есть", — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, имеются ли надежды на возвращение России к работе "зерновой сделки".

Источник отметил, что ситуация всецело зависит от готовности Запада снять препятствия с российского экспорта.

"Мы на переговорах добиваемся от наших западных партнеров конкретных гарантий. Их отсутствие уже привело к тому, что механизм остановился и мы стоим перед риском продовольственного кризиса", — пояснил источник.

Он также сообщил, что Анкара в ближайшее время планирует на высшем уровне обсудить с Москвой конкретные варианты по доставке и обработке продовольствия для нуждающихся стран. Путин заявил о лицемерном отношении Запада к зерновой сделке

"Насколько мне известно, в ближайшее время готовятся телефонные переговоры на высшем уровне (между президентами Турции и РФ). В числе прочих тем будут обсуждены конкретные варианты того, как мы можем помочь доставке и обработке российского продовольствия нуждающимся странам. Делегации сделали некоторые наработки, представили их, решение будет приниматься на высшем уровне", — сказал собеседник агентства.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.