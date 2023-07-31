МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Затягивание Западом военного конфликта на Украине — это садистский мазохизм, который разрушает их собственную экономику и приводит к гибели тысячи людей, пишет китайский infoBRICS. Западные СМИ сообщили о смертоносном для Киева наступлении России

На прошлой неделе в Берлине стало известно, что украинские бойцы, которых подготовили западные специалисты, подчиняются командирам, которые эту подготовку не проходили, то есть не умеют действовать по модели НАТО.

Все усилия по обучению сводятся на нет, писала немецкая газета Bild, ссылаясь на немецкий военный документ об украинских вооруженных сила. К Берлину присоединилась Австрия, подтверждая данные. Правда, с этим не согласны британцы и американцы, которые утверждают, что Германия сгущает тучи.

А пока и Европа, и Америка наблюдают, как российские войска уничтожают западную технику: немецкие Leopard и американские Bradley. По итогам первого полугодия, Украина стала крупнейшим получателем оружия из Германии (поставки на 1,65 миллиардов евро за шесть месяцев). В Америке также регулярно принимают решения о военной помощи Украины: с начало СВО в феврале 2022 года и до начала мая текущего года, Вашингтон предоставил Киеву 36,9 миллиардов долларов на безопасность (то есть военную). Сейчас эта сумма уже больше. Германия одним решением подставила Украину, сообщают СМИ

Китайское издание отмечает, что сегодня США "заставляет" молчать западные СМИ о ряде проблем, связанных с украинским контрнаступлением или о неонацизме на Украине, хотя в 2014 году европейские издания об этом свободно писали.

Однако, Америке уже поздно заставлять молчать европейских журналистов: с лишком многие признают, что Киев не может выиграть конфликт, зато это разрушает экономику самого Запада.

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