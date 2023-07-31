МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. На Нью-Йоркской фондовой бирже резко выросли цены на какао-бобы, пишет газета "Ведомости". Россиян предупредили, какой всеми любимый продукт вскоре подорожает

До конца этого года резкого роста цен на шоколад и другие продукты, изготовляемые из какао-бобов, ждать не надо. Но эксперты не исключают, что уже в следующем проблемы рынка шоколада станут очевидны и вкусный продукт станет дорогим.

Стоимость фьючерсов на этот товар 27 июля была 3500 долларов, в последний раз ее фиксировали на этом уровне 12 лет назад — в 2011 году. И до начала следующего года на этот товар сохранятся высокие цены, ожидают эксперты.

Ситуация уже повлияет на компании, которые занимаются обработкой сырья, например — пострадают ряд компаний в Великобритании. А если страдают обрабатывающие компании, то идет удорожание конечного продукта, то есть шоколада.

Но главная плохая новость для любителей шоколада в том, что высокие цены на какао-бобы вынудят компании выпускать шоколадные плитки меньшего размера и менее высокого качества.

Рост цен заденет и Россию, пишет газета. Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия пояснил, что российские цены на шоколад зависят от доли переработки какао-бобов внутри страны: чем она больше, тем меньше зависимость от западного сырья и курса доллара.

Причина резкого роста цен на контракты — непогода в Западной Африке, которая является главным поставщиком бобов на мировой рынок. Африканский регион сейчас страдает от проливных дождей, что ведет к гибели урожая или его заражению. Хуже инфляции: полякам затрудняют доступ к качественной еде

К примеру, Кот-д'Ивуар и Гана рискуют сильно недополучить в свой бюджет по этой статье экспорта (эти страны являются одними из важнейших экспортеров какао). По оценкам экспертов Bloomberg, урожай бобов в Кот-д'Ивуар упадет на 20 процентов, а в Гане будет ниже среднего исторического уровня.

В следующем году возможны негативные последствия на урожай от Эль-Ниньо (период, когда температура в Тихом океане рекордно повышается). Это также может привести к гибели урожая и продолжению ситуации дефицита какао на рынке.