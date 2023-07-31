С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл — ПРАЙМ. Россия отправила зерно в Буркина-Фасо еще до официального заявления о поставках, заявил РИА Новости президент переходного периода западноафриканского государства Ибраим Траоре. Турция ведет переговоры по возобновлению зерновой сделки, сообщил источник

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в ходе саммита "Россия — Африка" сказал, что российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, и обеспечить бесплатную доставку.

"В случае с Буркина-Фасо еще задолго до этого объявления президент России уже отправил зерно, и я думаю, что оно должно быть в пути", — заявил Траоре и отметил, что Путин стремится обеспечить Буркина-Фасо зерном, поскольку знает, что в стране идет война и есть вынужденные переселенцы.

"Другие публикуют цифры, но ничего не делают, а он принимает меры", — добавил Траоре.

В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.

Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.