2023-07-31T12:03:56+03:00
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2023-07-31T12:03:56+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230731/841236768.html
Экономисты UniCredit ожидают сокращения ВВП Италии во втором квартале
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. Экономика Италии во 2-м квартале, вероятно, сократилась, пишут экономисты UniCredit перед публикацией официальных данных в понедельник. Валовой внутренний продукт во 2-м... ПРАЙМ, 31.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Экономика Италии во 2-м квартале, вероятно, сократилась, пишут экономисты UniCredit перед публикацией официальных данных в понедельник.
Валовой внутренний продукт во 2-м квартале, вероятно, сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. На это указывает прогноз UniCredit, при этом ожидается спад в промышленности, включая строительство.
В то же время некоторые сектора могли вырасти, например, туризм, но темпы этого роста предсказать сложно, говорят в банке.
Согласно консенсус-прогнозу экономистов, во 2-м квартале ожидается нулевой рост.