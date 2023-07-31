МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Экономика Италии во 2-м квартале, вероятно, сократилась, пишут экономисты UniCredit перед публикацией официальных данных в понедельник. Италия решила покинуть проект "Один пояс — один путь", пишут СМИ

Валовой внутренний продукт во 2-м квартале, вероятно, сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. На это указывает прогноз UniCredit, при этом ожидается спад в промышленности, включая строительство.

В то же время некоторые сектора могли вырасти, например, туризм, но темпы этого роста предсказать сложно, говорят в банке.

Согласно консенсус-прогнозу экономистов, во 2-м квартале ожидается нулевой рост.