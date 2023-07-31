МИНСК, 31 июл — ПРАЙМ. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что экономика страны смогла успешно адаптироваться к работе в условиях западных санкций. В МИД рассказали, как идет отмена роуминга между Россией и Белоруссией

"Беларусь уже второй год находится под беспрецедентным внешним давлением. В целом нам удалось благополучно преодолеть первый, самый сложный, этап — адаптацию экономики к новой реальности. Своевременно принятые правительством меры позволили избежать в прошлом году развития событий по негативному сценарию. Предприятия продолжали работать, наши люди были защищены от санкционного удара, государство в полной мере выполняло свои социальные обязательства", — цитирует министра агентство Белта.

По его словам, в 2023 году стоит задача в этих условиях перейти от этапа адаптации и восстановления экономики к росту. Результаты работы экономики в первом полугодии — это показатель того, насколько эффективно удается ее решать и где есть резервы для развития, отметил глава минэкономики.

Как сообщил Червяков, по итогам шести месяцев с превышением установленных заданий выполнены четыре важнейших параметра: ВВП (рост на 2% при прогнозе на 1,9%), экспорт (прирост оценивается на уровне 9,4% при плане 2,9%), реальные доходы населения (рост на 3% при прогнозе на 2%) и уровень инфляции (3% при верхней планке не более 6,9%). "Немного недотянули по инвестициям — рост на 7,2% при прогнозе на 8,1%, однако достигнутая динамика плюс 10 процентных пунктов к темпу первого квартала позволяет говорить о правильно сформированном наборе мер для активизации инвестиций", — пояснил министр.

"Если сравнивать развитие экономики в сопоставимых условиях, то есть с учетом влияния санкционных ограничений, то во втором квартале она росла с темпом 105,9% к аналогичному периоду прошлого года. Анализируя ситуацию по "чистым" месяцам, мы видим, что прирост в июне еще выше — более 7%. И такая убедительная динамика во втором квартале сохраняется уже 2-й месяц подряд", — обратил внимание глава экономического ведомства.

Червяков также подчеркнул, что экспорт товаров растет двузначными темпами — на 13,9% больше уровня января — мая 2022 года. "Наиболее активно прирастает экспорт потребительских и инвестиционных товаров. Такое увеличение обеспечено физическими объемами. Этот факт подтверждает, что наша продукция нашла своего потребителя на рынках дружественных стран и по-прежнему востребована. Так, только за январь — май поставки в Россию составили 10,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с годовыми объемами в 2015-м и 2016-м годах", — добавил министр.

По его словам, восстанавливается доля Беларуси в российском импорте: в этом году она приблизилась к 9%, что значительно превышает средний уровень в последние 20 лет — 5-6%.

"Продажи в Китай достигли отметки в миллиард долларов, что уже превышает годовые объемы экспорта до 2022 года. Соответственно есть все предпосылки для выхода на целевые 2,2 миллиарда долларов", — сказал министр.