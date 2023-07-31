МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Киев достиг договоренностей с Загребом об использовании хорватских портов для транзита украинского зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Подлые уловки и мелкие гадости": китайцы о методах "мести" Зеленского

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", — сказал он по итогам встречи с главой МИД Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита на Украину. Слова Кулебы приводит сайт украинского МИД.

Он также рассказал, что обсудил со своим хорватским коллегой дальнейшую оборонную поддержку Украины и отметил наличие конкретных договоренностей, "которые вскоре будут реализованы".