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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230731/841243557.html
Киев договорился об использовании хорватских портов для экспорта зерна
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Киев достиг договоренностей с Загребом об использовании хорватских портов для транзита украинского зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Мы договорились... ПРАЙМ, 31.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, хорватия, экспорт зерна, морские порты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Киев достиг договоренностей с Загребом об использовании хорватских портов для транзита украинского зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам и максимально использовать эту возможность", — сказал он по итогам встречи с главой МИД Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита на Украину. Слова Кулебы приводит сайт украинского МИД.
Он также рассказал, что обсудил со своим хорватским коллегой дальнейшую оборонную поддержку Украины и отметил наличие конкретных договоренностей, "которые вскоре будут реализованы".