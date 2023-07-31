МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Общественная палата поддерживает законопроект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка, должен быть создан реестр компаний, которые имеют права проводить исследования, заявил РИА Новости член ОП Александр Малькевич. Путин запретил регистрацию на российских сайтах через иностранный e-mail

В законопроекте об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях рынка прописывается создание реестра организаторов, куда включаются компании, проводящие исследования на территории более половины субъектов РФ, или по решению ФАС другие компании при наличии в их работе определенных законом критериев. При этом вся обработка данных, их систематизация и анализ должны будут производиться на технических средствах организатора на территории России.

"Общественная палата безусловно поддерживает законопроект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка. Да, для обывателя это может показаться несущественной информация о том, что он, например, ест, пьет, сколько тратит на развлечения, лекарства те же, но эти данные могут много сказать о социально-экономической обстановке в стране в целом, и могут рассматриваться как один из элементов корректировки санкций в отношении нашей страны со стороны запада", — сказал Малькевич.

По его словам, должен быть реестр компаний, если в реестре не состоишь, то исследования о рынке не имеешь права проводить.

"Были моменты при которых власти некоторые, особенно региональные, принимали решения, опираясь на данные, которые готовили для них иностранные компании, а для нас, например, очевидно в ОП, что они манипулировали данными, подтасовывали факты, приводили зачастую к неправильным решениям, последствия которых мы расхлебываем до сих пор", — пояснил Малькевич.