МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Деглобализация для Европы обернется резким падением торговли и ростом безработицы, пишет Frankfuter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Сумеречная зона": поляки наблюдают за проблемами Германии из-за Украины

Вашингтон и Пекин обмениваются новыми заградительными тарифами и экспортным контролем в отношении критически важных товаров, а их действия влияют на мировую экономику в целом.

Из-за обострения конфликта между США и Китаем, новый виток которого начался в 2018 году, страны Старого континента могут серьезно пострадать. Согласно исследованию консалтинговой компании Prognos AG, если Европа потеряет доступ к рынку Китая и его авторитарных государств-партнеров, странам ЕС придется считаться с 11-процентным падением экспорта и 17-процентным падением импорта.

Без китайского блока Европа также потеряла бы 58 процентов потребляемых ею энергоресурсов. Потому что важные страны-поставщики с Ближнего Востока и России, скорее всего, выберут китайскую сторону в биполярном экономическом порядке.

Этот сценарий будет иметь последствия для занятости, говорит Бертрам Броссардт, генеральный директор VBW: "Китайский блок несет ответственность за около 200 миллиардов евро экспорта добавленной стоимости в ЕС, что соответствует примерно 2,6 миллионам рабочих мест". То есть безработица в Евросоюзе удвоится.

Европейское торговое положение также тесно связано с США и их партнерами: согласно исследованию, без блока США экспорт сократился бы на 12 процентов, а импорт упал бы на 9 процентов. Инвестиционные и исследовательские отношения особенно сильны. В Китае предрекли глобальную битву Европы и США

Авторы исследования очерчивают трехстороннюю мировую экономику: блок США включает Северную и Южную Америку, а также Австралию и Новую Зеландию.

Китайский блок состоит из африканских и большинства азиатских государств, а также России и Белоруссии.

Помимо Индии, Южной Кореи и Японии, "внеблоковыми" в сценариях остаются и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку эти страны экономически привязаны к Китаю, но в военном и политическом отношении близки к США.

Евросоюз, чтобы не потеряться в борьбе Америки и Поднебесной, должен выступать за свободную торговлю на справедливых конкурентных условиях, резюмирует газета.