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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230731/841247504.html
Экономика России по итогам года восстановится до уровня 2021 года
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фаза восстановительного роста экономики России завершается, по итогам 2023 года она вернется на уровень 2021 года или даже несколько превысит его,... ПРАЙМ, 31.07.2023
экономика, новости, россия, рост экономики, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фаза восстановительного роста экономики России завершается, по итогам 2023 года она вернется на уровень 2021 года или даже несколько превысит его, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"Согласно базовому прогнозу Банка России, темпы прироста ВВП в 2023 году составят 1,5-2,5%. При этом фаза восстановительного роста экономики в целом завершается – по итогам 2023 года экономика вернется на уровень 2021 года или даже несколько превысит его. Как следствие, в 2024-2025 годах темпы роста будут более умеренными", — говорится в документе.
Регулятор также отмечает, что в 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%.
Что касается 2023 года, то "расширение экономической активности будет в значительной степени обеспечено внутренним спросом".