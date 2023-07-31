МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фаза восстановительного роста экономики России завершается, по итогам 2023 года она вернется на уровень 2021 года или даже несколько превысит его, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Американской экономике предрекли скорую рецессию

"Согласно базовому прогнозу Банка России, темпы прироста ВВП в 2023 году составят 1,5-2,5%. При этом фаза восстановительного роста экономики в целом завершается – по итогам 2023 года экономика вернется на уровень 2021 года или даже несколько превысит его. Как следствие, в 2024-2025 годах темпы роста будут более умеренными", — говорится в документе.

Регулятор также отмечает, что в 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%.

Что касается 2023 года, то "расширение экономической активности будет в значительной степени обеспечено внутренним спросом".