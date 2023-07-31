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Минпромторг не стал исключать Jägermeister из параллельного импорта
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Минпромторг России не исключил алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал, следует из документа в распоряжении РИА Новости. О... ПРАЙМ, 31.07.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, параллельный импорт, минпромторг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России не исключил алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
О намерениях министерства исключить соответствующую продукцию из перечня стало известно в середине июля.
На прошлой неделе первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что обновленный перечень товаров для параллельного импорта уже утвержден. Тогда он уточнял, что в скором времени документ будет направлен в Минюст России.
Весной прошлого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.