МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России не исключил алкогольную продукцию Jägermeister из списка параллельного импорта, хотя ранее планировал, следует из документа в распоряжении РИА Новости. Фотоаппараты Sony и Fujifilm включены в список параллельного импорта

О намерениях министерства исключить соответствующую продукцию из перечня стало известно в середине июля.

На прошлой неделе первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что обновленный перечень товаров для параллельного импорта уже утвержден. Тогда он уточнял, что в скором времени документ будет направлен в Минюст России.

Весной прошлого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.