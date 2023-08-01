МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне не изменилась по отношению к маю и осталась на уровне 6,5%, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам июля

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 1 августа, в 12.00 мск.

В 11.00 мск агентство S&P Global опубликует окончательную июльскую оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны. Предварительный показатель ранее продемонстрировал снижение до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне.

В 10.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в июле показатель не изменился и остался на уровне июня в 5,7%.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что показатель в июле вырос до 46,8% с 46% в июне.