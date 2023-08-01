МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле уменьшился до 52,1 пункта с 52,6 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. Путин отметил успехи российского бизнеса

"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 52,1 пункта в июле, снизившись с 52,6 пункта в июне, что свидетельствует об умеренном улучшении условий деятельности российских производителей. Темпы роста были самыми низкими за последние девять месяцев, однако они по-прежнему превышали средние долгосрочные значения", — говорится в сообщении.

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.