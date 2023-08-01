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2023
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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился в июле
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. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле уменьшился до 52,1 пункта с 52,6 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно... ПРАЙМ, 01.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, индекс pmi, промышленность рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле уменьшился до 52,1 пункта с 52,6 пункта в июне, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 52,1 пункта в июле, снизившись с 52,6 пункта в июне, что свидетельствует об умеренном улучшении условий деятельности российских производителей. Темпы роста были самыми низкими за последние девять месяцев, однако они по-прежнему превышали средние долгосрочные значения", — говорится в сообщении.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.