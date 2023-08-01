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2023
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Безработица в Германии снизилась в июле
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. Безработица в Германии в июле снизилась до 5,6% с 5,7% в июне, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали... ПРАЙМ, 01.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Безработица в Германии в июле снизилась до 5,6% с 5,7% в июне, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на июньском уровне.
При этом число безработных в стране снизилось на 4 тысячи за месяц.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии вырос до 5,7% с 5,5% месяцем ранее, а число безработных увеличилось до 2,617 миллиона с 2,555 миллиона человек.