МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Безработица в Германии в июле снизилась до 5,6% с 5,7% в июне, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. "Сумеречная зона": поляки наблюдают за проблемами Германии из-за Украины

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на июньском уровне.

При этом число безработных в стране снизилось на 4 тысячи за месяц.

Без учета сезонности уровень безработицы в Германии вырос до 5,7% с 5,5% месяцем ранее, а число безработных увеличилось до 2,617 миллиона с 2,555 миллиона человек.