БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. НАТО, виду прекращения действия зерновой сделки, могло бы взять на себя защиту украинских зерновозов, идущих по Черному морю, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Rheinische Post. В США признали, что "чудо-оружие" Украине не помогло

"Дуная, железной и автомобильной дороги теперь будет недостаточно. Если бы НАТО защищала украинские грузовые и торговые суда, пересекающие Черное море, это было бы очень хорошим знаком, так же как НАТО и ЕС защищают или защищали судоходные пути от пиратства в Средиземном море или Африканском Роге", — сказал он.

По словам Макеева, Украина располагает запасом зерна на 400 миллионов человек, но сейчас ни одно судно в Черном море не может себя чувствовать в безопасности, считает он.