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Киев призвал НАТО защитить украинские зерновозы в Черном море
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. НАТО, виду прекращения действия зерновой сделки, могло бы взять на себя защиту украинских зерновозов, идущих по Черному морю, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в... ПРАЙМ, 01.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, черное море, нато, поставки зерна
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. НАТО, виду прекращения действия зерновой сделки, могло бы взять на себя защиту украинских зерновозов, идущих по Черному морю, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Rheinische Post.
"Дуная, железной и автомобильной дороги теперь будет недостаточно. Если бы НАТО защищала украинские грузовые и торговые суда, пересекающие Черное море, это было бы очень хорошим знаком, так же как НАТО и ЕС защищают или защищали судоходные пути от пиратства в Средиземном море или Африканском Роге", — сказал он.
По словам Макеева, Украина располагает запасом зерна на 400 миллионов человек, но сейчас ни одно судно в Черном море не может себя чувствовать в безопасности, считает он.