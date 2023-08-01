МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. В рамках БРИКС имеются нюансы в плане его расширения, их будут обсуждать на саммите, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Венесуэла надеется на положительное решение о приеме в БРИКС, заявил Мадуро

"В рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения, и все эти нюансы, конечно же, будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита", — сказал он и уточнил, что на саммите "главы государств будут говорить о своей позиции".

По словам Пескова, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе предстоящего саммита.

"Тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня. В том числе, в повестке дня грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше и больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе", — отметил он.

Он также добавил, что интерес к БРИКС свидетельствует о "большом потенциале объединения" и о "растущем авторитете".

"А главное — о прикладном значении вот этого объединения", — заключил Песков.

В 2022 году БРИКС объявил, что расширит ряд стран-членов, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Как ранее заявлял шерпа ЮАР в объединении Анила Суклала, 13 стран официально попросили стать участниками БРИКС, еще шесть — неофициально. Двадцатой страной может стать Венесуэла. Как сообщал посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью РИА Новости, все страны объединения приветствует расширение, однако нужно определить модальности для принятия новых членов, и этот вопрос должен решаться коллегиально.

На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.