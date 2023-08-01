МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Поляки не могут позволить себе кафе и рестораны, пишет Interia. Полякам стало не на что жить, пишет СМИ

Из-за инфляции цены на продукты, и соответственно, на блюда в ресторанах, резко повысились, что сильно повлияло на эту сферу услуг. Только за 2022 год в Польше закрылись 6500 заведений — даже самые старые и популярные, а у более 60 процентов оставшихся мест большие финансовые проблемы.

Сфера общественного питания уже третий год пытается выжить: вначале была пандемия из-за Covid-19, потом СВО и санкции против России, вследствие чего возник энергетический кризис и инфляция.

Долги ресторанов и кафе сегодня на втором месте по скорости роста, хуже дела обстоят только у транспорта.

Инфляция стала большой проблемой — с одной стороны, сотрудники ожидают повышения зарплат. Для того, чтобы это сделать, надо повысить рентабельность и цены на блюда. Но, согласно опросам, 44 поляков уже не могут позволить себе питаться вне дома, причем речь идет преимущественно о среднем классе, который ранее себе не отказывал в походе в ресторан.

Пока единственный выход для сферы общественного питания — это сокращать часы работы или штат работников. Некоторые переключаются на формат продажи готовых блюд.

Особенно интересно рестораторам поработать с компаниями и готовить еду для офисных сотрудников. Сегодня даже крупные польские компании предпочитают не повышать зарплату, а частично оплачивать питание своим сотрудникам. В Варшаве приветствуют такое субсидирование, и даже предоставляют льготы по социальным отчислениям для таких компаний. Лучше не будет: СМИ раскрыло, как полякам приходится выживать

Опросы показали, что четверть поляков рады такой услуге от руководства: готовить еду дома тоже дорого из-за высоких цен на электричество, а также высоких цен на продукты. Многие подсчитали, что рост цен на необходимые для приготовления ингредиенты оказался выше общей инфляции в Польше. Поэтому в маленьких городах для пожилых людей ввели специальные "талоны" на питание в заведениях вне дома.

Наконец, совсем продвинутые бизнесмены обратились к искусственному интеллекту (ИИ), который помогает им получить и обработать информацию о предпочтениях клиентов в еду. Так они оптимизируют свое меню.

Хотя польские рестораторы признают, что часто заведение все-таки спасает не ИИ, а старые проверенные методы — организация кейтеринга и банкетов. Именно благодаря им, заведения могут получить выручку, которая покрывает постоянные расходы ресторана.

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