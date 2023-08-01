МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Расторжение сделок по газу и зерну сулит Европе экономическую катастрофу, пишет UnHerd. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

Причем виновником расторжения обеих сделок во многом становится Украина, которую ЕС поддерживает финансово.

Россия и Украина лидеры в экспорте этих ресурсов: до начала СВО Москва обеспечивала до 50 процентов газа в Европу, а на рынке зерна обе страны крупные игроки. Теперь в Брюсселе начали понимать, к каким последствиям может привести полная остановка работы российского и украинского каналов.

Для Москвы продление зерновой сделки летом 2022 года было сродни акту доброй воли, а в ООН посчитали это знаком надежды. Ведь в то время уже нарастал военный конфликт на Украине. А благодаря России удалось пресечь обвал цен на зерно (тем самым Москва не позволила рухнуть экспортным доходам Киева) и попытаться обеспечить бедные страны продовольствием. За 2022 год из портов Одессы, Черноморска и Южного вышло более тысячи судов с почти 33 миллионами метрических тонн зерна и других продуктов питания.

Но из-за несоблюдения Украиной и Западом договоренностей, Россия вышла из сделки в июле 2023 года. Теперь Западу придется расплачиваться за это, причем деньгами.

Проблемы возникли давно: скрывающиеся от налогов фиктивные фирмы наполнили дешевым украинским зерном местные рынки, обвалили цены на местную продукцию. Естественно, европейские фермеры пришли в ярость. Правительства Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии еще в апреле ввели односторонние запреты на украинское зерно пока Евросоюз не разрешит проблему с местными игроками, пишет издание. С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

Предполагается, что украинское зерно будет перевозиться через Европу по сухопутному "маршруту солидарности" под патронажем Брюсселя. В ЕС уже заявили, что готовы выделить из своей казны деньги на обеспечение работы этого маршрута. Хотя страны ЕС и так жалуются, что приходится экономить на своих нуждах слишком много идет денег на поддержку Украины.

Похожая история разыгрывается и с экспортом российского газа. Несмотря на конфликт, российский газ продолжает поступать через Украину в Европу. Это приносит Украине дополнительный доход как транзитной стране, а Европа все-таки имеет доступ ресурсу.

Однако и тут Украина ставит препятствие: недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что Киев едва ли продлит сделку по транзиту газа в 2024 году. Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году, пишет СМИ

Если будет закрыт этот канал для российского газа станет для некоторых стран ЕС катастрофой. Анализ Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета предполагает, что поставки в страны ЕС "могут упасть до 10-16 миллиардов кубометров (от 45 до 73 процентов от текущего уровня)". То есть Европу тогда ждет дефицит газа и скачек цен на него.

Европа уже столкнулась с деиндустриализацией, поэтому дальнейший рост цен на электроэнергию может привести к еще более разрушительным последствиям для экономики ЕС, резюмирует издание.

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