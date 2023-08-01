МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Алжир оказался самым верным и платежеспособным союзником России среди стран Африки, пишет французская Le Point. Алжир хочет присоединиться к БРИКС

После саммита Россия-Африка, который прошел в июле в Санкт-Петербурге, многие западные страны стали обсуждать и опасаться намерений Москвы сблизиться с африканским континентом.

Несмотря на усилия западных СМИ обвинить Москву во всевозможных бедах, в Африке, и частности, в Алжире, не верят в злую Россию, пишет автор статьи.

Летом алжирский президент Абдельмаджид Теббун совершил много дипломатических визитов, посетил: Москву, Пекин, Анкару, Доху. Но обделил внимаем Европу — Париж, Мадрид и Рим. А этим странам теперь очень нужны алжирские нефть и газ, потому что они частично лишились доступа к российским ресурсам.

Для нищих энергоресурсами европейских стран, которые зависят от расположения того или иного поставщика, теперь актуальна стратегия "Realpolitik" (политика, основанная на соображениях реальной пользы, которую данная страна может извлечь).

Только теперь ее использует Алжир: он хочет быть на передовой новой "холодной войны" между Западом и Россией, стать одной из ее столиц, пишет издание.

При этом, сейчас североафриканская страна смотрит в сторону России. Как свидетельство этому — авиакомпания Air Algérie недавно объявила об открытии трех прямых рейсов в неделю в Санкт-Петербург.

Кроме того, это надежный финансовый партнер. Алжир имеет устойчивую систему внешней торговли, положительный баланс которой в период с января по апрель 2023 года составил 3,5 миллиарда долл. При этом на углеводороды приходится 93 процентов алжирского экспорта. FT: США уговаривали африканские страны не ехать на саммит "Россия — Африка"

Помимо этого, Алжир готов помогать Москве и в информационной войне. Речь идет о борьбе с дезинформацией в СМИ и соцсетях, которые Запад использует для продвижения своей идеологии. Например, недавно Алжирское государственное информационное агентство APS (Algérie presse service) впрямую критиковало французские СМИ за распространение хаоса и манипуляции в информационном поле. Достаточно смело для бывшей колонии Парижа.

Автор статьи резюмирует, что, судя по фактам, Москва может полностью рассчитывать на реальную поддержку Алжира.

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