КАИР, 1 авг — ПРАЙМ. Египет и Турция договорились увеличить товарооборот между двумя странами до 15 миллиардов долларов США в течение пяти лет, заявило египетское министерство промышленности и торговли. Турция ведет переговоры по возобновлению зерновой сделки, сообщил источник

Ранее посол Турции в Каире Салих Шен сообщил, что министр торговли Египта Ахмед Самир посетит Турцию с официальным визитом во вторник, визит станет первым со стороны главы минторга за десять лет.

Согласно заявлению египетского минпромторга, во вторник Самир начал визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Омера Болата. Отмечается, что поездка египетского министра продлится с 1 по 3 августа.

"Во время визита министры договорились о дорожной карте для укрепления двусторонних экономических отношений путем увеличения объема двусторонней торговли с 10 миллиардов долларов до 15 в течение пяти лет", — говорится в заявлении египетского министерства.

Министерство также добавило, что Самир и Болат договорились установить прочное сотрудничество для предоставления необходимых возможностей инвесторам из обеих стран. Кроме того, министры обсудили возможность использования национальных валют в двусторонней торговле в предстоящий период.

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В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Глава МИД Египта Самех Шукри в конце февраля посетил зону землетрясений в Турции, также президент Египта ас —Сиси выражал соболезнования Эрдогану в связи с катастрофой. После этого тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после 10-летнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию.

Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в столице Катара Дохе, лидеры пожали друг другу руки. После этого в ноябре канцелярия египетского лидера сообщила, что президенты договорились начать развивать отношения стран. Чавушоглу заявил в 2021 году о начале контактов на дипломатическом уровне с Египтом.

Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.